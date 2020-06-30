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Экономика
Вырос оборот рынка электронных коммуникаций
30.06.2020

Объем доходов от продажи услуг электронных коммуникаций (мобильная телефония, фиксированная телефония, мобильный Интернет, фиксированный Интернет, ретрансляция аудиовизуальных программ, другие виды деятельности в области электронных коммуникаций) составил в январе-марте почти 1,5 млрд. леев ($86,7 млн.). Как сообщает "ИНФОТАГ", это на 0,3% больше первого квартала 2019 г.

Согласно данным Национального агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), доходы от продажи услуг платного ТВ увеличились на 10,9%, до 46 млн. леев; от услуг мобильного Интернета - на 8,8%, до 298,6 млн. леев; фиксированного Интернета - на 2,4%, до 341,4 млн. леев; мобильной телефонии - на 0,7%, до 746,4 млн. леев; от других видов деятельности - на 19,9%, до 166 млн. леев.

Сокращение доходов отмечено лишь на рынке услуг фиксированной телефонии сократились - на 17,6%, до 97,1 млн. леев.

Самый высокий уровень среднемесячного дохода на одного пользователя (ARPU) зарегистрирован на рынке услуг фиксированного Интернет доступа - 168,7 леев и на рынке услуг выделенного мобильного Интернет доступа - 87,6 леев. ARPU на рынке услуг мобильной телефонии составил 69,8 леев, платного ТВ - 45 леев, фиксированной телефонии - 30,4 лея.


 
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