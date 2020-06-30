Создание хрупкого зависящего от олигархических групп правительства означает не политическую стабильность, а новые блокировки по линии реформ

Политолог Дионис Ченушэ говорит, что ему кажется полной безответственностью то, что делают некоторые телевизионные каналы Молдовы, продвигающие политические повестки дня политических партий, сообщает ТРИБУНА.

«Я часто вижу грубые манипуляции общественным мнением с намерением нормализовать идею о том, что политический кризис в нынешних условиях в Молдове является настоятельной и абсолютно выгодной необходимостью. По определению политическая нестабильность пугает инвесторов и внешних доноров соответственно. По определению политическая нестабильность пугает инвесторов и внешних доноров соответственно.

И создание хрупкого правительства, зависящего от олигархических групп, означает не политическую стабильность, а новые блокировки по линии реформ. ПДС, по-видимому, является наиболее рациональным политическим деятелем в оппозиции, который, даже если он не разрабатывает политические стратегии, в то же время пока отказывается от его использования. Тем не менее, популизм, поддерживаемый властями (социалистами и ДПМ), дополняется еще одним популизмом во главе с оппозицией в парламенте», написал Ченушэ в социальной сети.

По его словам, «если пресса и гражданское общество не разоблачат их, постоянная поляризация общества неизбежна». «Это страшно перед президентскими выборами, но в основном в период пандемии, когда объем общественных благ падает», написал политолог.

Андриана Кептине