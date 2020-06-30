Влияние внешних партнеров на предотвращение возможного глубокого политического кризиса в РМ

Исполнительному директору Ассоциации по внешней политике Виктор Кирилэ задали вопрос, «могут ли внешние партнеры Республики Молдова каким-то образом принять участиу, чтобы предотвратить возможный глубокий политический кризис?».

«Они не могут принять непосредственное участие, они не могут себе этого позволить. Европейский Союз показал, что он этого не сделает, он сделал это в 2015 году и в 2016 году, когда гражданское общество потребовало: «Примите участие! Примите участие!». Он этого не сделал, потому что все же политики Республики Молдова должны быть независимыми и рациональными и сами решать судьбу Республики Молдова. Они были избраны не чиновниками и бюрократами в Брюсселе, они были избраны народом Республики Молдова.

Поэтому, не думаю, что они сильно примут участие, а они придут с советами, выступят с предложениями, выступят с определенными мнениями, но я не думаю, что они ударят кулаком по столу и попросят господина Нэстасе или госпожу Майю Санду сделать то или другое, или господина Канду, или господина Филипа. Видите, Филип, которому Бухарест оказал такое большое доверие, и мы должны сказать, что он много вложил в политика Павла Филипа, а оказалось так, что Филип не проявил себя настолько верным Бухаресту.

Поэтому, не думаю, что Брюссель или Берлин придут и ударят кулаком по столу. И Берлин не раз разочаровывался такими попытками повлиять на политическую жизнь в Кишиневе и Бухаресте. Я полагаю, что они придут с предложениями, они придут с определенными поощрениями, но они никоим образом не будут бить кулаком по столу и не будут требовать в виде ультиматума сделать одно или другое», заявил Кирилэ в интервью для europalibera.org .

Андриана Кептине