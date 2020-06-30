Депутат ПСРМ Штефан Гацкан объявил, что покидает фракцию ПСРМ и присоединяется к партии Pro Moldova

Депутат ПСРМ Штефан Гацкан объявил, что покидает фракцию ПСРМ и присоединяется к партии Pro Moldova

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я не хочу разочаровывать своих избирателей, а хочу продолжать реализовывать предвыборные обещания, и я знаю, как это можно сделать! Но я не смогу выполнить эти обещания с командой ПСРМ в парламенте.

Я глубоко впечатлен мужеством, самоотверженностью и силой, с которой новая политическая партия Pro Moldova борется за интересы граждан и страны, а их последние действия и инициативы, особенно в социальной сфере, полностью представляют меня. Таким образом, я заявляю, что покидаю фракцию ПСРМ в парламенте и присоединяюсь к парламентской группе Pro Moldova.