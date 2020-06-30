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Общество
По-прежнему немало граждан Молдовы возвращаются в страну
30.06.2020

Ни у одного из въезжающих нет симптомов коронавируса. Пресс-служба пограничной полиции опубликовала данные о ситуации на границе Молдовы за последние сутки.

В течение 24 часов границу нашего государства пересекли 7 775 раз.

Было зарегистрировано 4 718 пересечений на въезд:

- на границе между Молдовой и Румынией 3 201 раз,

- на границе между Молдовой и Украиной 975 раз,

- в Международном аэропорту Кишинева 542 раза.

Ни у одного из прибывших не были обнаружены симптомы вируса нового типа COVID-19. Въезжающие на территорию Молдовы граждане заполнили 4 718 эпидемиологических карт.

Автор: Михаил Генчу


 
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