В поисках лучшей жизни. Сотни молдаван покидают страну (Видео)

Несмотря на пандемию, сотни жителей Молдовы уезжают трудиться за рубеж. Люди ждали такой возможности несколько месяцев.

Эта площадь возле кишиневского цирка никогда не пустует. Каждый день отсюда уезжают на автобусах десятки мигрантов в Германию, Италию, Англию. А покинувшие Молдову граждане отправляют посылки родственникам. Здесь же их и выдают, передает mir24.tv

Уезжать людей заставляет нужда. Одна из пассажирок рассказала, что у нее умер муж, остались дети. Заработать для них едет в Германию, там будет ухаживать за пожилой женщиной.

«Зарплата в Германии больше, но я бы не сказала, что там лучше. Дома все по-другому, я не знаю немецкого, там другое отношение. Но я переживу все сложности», – говорит мигрантка.

Молдову покидают и на самолетах. Из кишиневского аэропорта пока могут вылететь только молдаване с двойным гражданством. Румынский паспорт дает возможность попасть в Европу.

«Мне страшно лететь, но что мне делать в Молдове? У меня муж в Германии. Я долго ждала, чтобы открылся аэропорт, чтобы улететь отсюда», – рассказала Анна Кроитору.

«Я подготовился согласно регламенту – сдал тест, подготовил рабочий контракт. В Германии меня уже ждут, позвонил работодатель, я там работаю легально уже два года», – поделился Михай Чедена.

На спрос пандемия не повлияла, говорят в Ассоциации агентств по трудоустройству за границей. Ежедневно здесь подписывают рабочие контракты 20 человек. Самые востребованные страны – Германия и Польша. Там больше всего вакансий и хорошая зарплата.

«Портрет среднего мигранта: люди от 20 до 50 лет, которые желают изменить свою жизнь. Некоторые уезжают, чтобы заработать денег в ЕС, а потом инвестировать в Молдову. Есть люди, которые просто хотят новой жизни, путешествий. Третий тип людей – имеет работу в Молдове, но есть кратковременная нужда. Они берут отпуск на три месяца и едут работать», – рассказал председатель Ассоциации агентств по трудоустройству за границей Василе Чебан.

Павел Фотеску и Ольга Брынза закончили на родине колледж. На лето уезжают работать на мясной фабрике в Польше. Это – возможность накопить на мечту, признаются молодые люди.

«Мы уже работали там прошлым летом, упаковывали мясные изделия. Зарплата от 800 до 1000 евро. Едем туда, чтобы заработать на квартиру в Кишиневе или за границей. Может быть, получится открыть какой-то бизнес и дома», – поделился Павел Фотеску.

В Молдове почти 90 агентств, отправляющих людей за границу. Некоторые до сих пор работают нелегально. Новый проект Министерства труда должен обязать их нести ответственность за трудоустроенных граждан. Ежемесячно государство тратит тысячи евро на репатриацию.

«Когда с человеком что-то происходит, они буквально исчезают. Человеку не с кем разрешить ситуацию, в которой он оказался. Второе нарушение – они не заключают посреднические договора. То есть они трудоустраивают в какой-либо стране без заключения в письменном виде каких-либо обязательств с его стороны», – говорит начальник Управления политики занятости и регулирования миграции Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Анна Герганова.

Министерство труда готово упростить для частных агентств процедуру получения лицензии. Ведь главное для властей – искоренить нелегальное трудоустройство и иметь возможность следить за динамикой на зарубежном рынке труда.

По данным национального бюро статистики, около 300 тысяч граждан Молдовы каждый год уезжают на кратковременные заработки. За последние 30 лет постоянно жить за границу переехали свыше миллиона человек.