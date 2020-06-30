Депутат ПСРМ: Еще вчера Гацкан обвинял Канду в краже миллиарда, а сегодня воспевает ему оды о смелости

Недавно депутат-перебежчик подписал Декларацию осуждающую политический туризм.

Депутат ПСРМ Никита Цуркан прокомментировал действия экс-депутата ПСРМ Штефана Гацкана, который громко хлопнул дверью при уходе из партии, и побежал к тем, кого вчера обвинял во всех смертных грехах.

Публикация появилась на личной странице Никиты Цуркана в соцсети Facebook.

- Депутат Штефан Гацкан, покинувший сегодня фракцию ПСРМ и вступивший в «PRO Moldova» Андриана Канду, критиковал это формирование бессчетное количество раз.

За последние несколько недель Гацкан опубликовал на своей странице в социальной сети несколько новостей и постов, в которых обвиняет Канду.

Так, он переопубликовал сообщение премьера Иона Кику, в котором Андриан Канду назван «архитектором кражи миллиардов леев осенью 2014 года».

Там же можно найти публикации с такими заголовками – «Канду и олигархи за его спиной пользуются враждой между остальными партиями».

А сегодня Гацкан мотивировал свое решение вступить в PRO Moldova тем, что он глубоко впечатлен смелостью этого формирования.

Стоит отметить, что буквально недавно он голосовал за Декларацию, осуждающую политических перебежчиков. В документе отмечалось, что проголосовавшие «осуждают как тех, кто поддался на уговоры, как и тех, кто их принял…

Воля народа, выраженная на выборах, искажена, а управление из-за рубежа политической миграцией на основе коррупции представляет собой реальную угрозу национальной безопасности, - написал Никита Цуркан в Facebook.

Автор: Михаил Генчу