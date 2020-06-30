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Технологии
Xiaomi выпустила Pro-версию популярного роутера Mi Router 4
30.06.2020

Xiaomi объявила о выпуске нового роутера Mi Router 4 Pro. И хотя данная модель не поддерживает самый современный стандарт Wi-Fi 6, она может похвастаться доступной ценой. Кроме того, маршрутизатор получил ряд важных улучшений в сравнении с предшественником. 

Новая версия роутера получила обновлённый дизайн с корпусом чёрного цвета и пять антенн вместо четырёх. На смену MediaTek MT7621A пришёл более производительный Qualcomm QCA9563. В результате обновления процессора суммарная скорость передачи данных в двух диапазонах (2,4 + 5 ГГц) выросла с 1167 Мбит/с до 1317 Мбит/с.

Xiaomi Mi Router 4 Pro

Маршрутизатор получил один гигабитный порт WAN и три гигабитных LAN. Объём встроенной памяти составляет 128 МБ, что позволяет одновременно подключать к беспроводной сети до 128 устройств. Заявлена поддержка IPv6. 

Стоимость Xiaomi Mi Router 4 Pro в Китае составляет $28. Интересно, что обычный Mi Router 4, уступающий новинке по всем параметрам, стоит столько же.

Ранее Xiaomi выпустила более продвинутый маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6.

 


 
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