В итальянской прессе говорят о новых вспышках коронавируса – винят домработниц из Молдовы

В Молдове немало зараженных. В итальянской прессе открыто обвиняют сиделок и домработниц из Молдовы, и провоцируют новые вспышки вирусом нового типа COVID-19.

Итальянские газеты передают, что в провинции Венето уже были зафиксированы две вспышки новой болезни после того, как недавно из Молдовы вернулись наши соотечественники, работающие с пожилыми итальянцами.

Власти Италии приняли решение – начиная с 1 июля 2020 года проводить бесплатные тесты на выявление коронавируса всем въезжающим на территорию государства.

- Это способ защитить пожилых людей и их семьи, — прокомментировали они свое решение.

Граждане Молдовы в настоящее время не могут приехать в Европейский союз из-за пандемии коронавируса, за исключением тех, у кого есть контракты на работу или те, кто проживают в ЕС.

Автор: Михаил Генчу