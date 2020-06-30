В итальянской прессе говорят о новых вспышках коронавируса – винят домработниц из Молдовы

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Общество
В Молдове немало зараженных. В итальянской прессе открыто обвиняют сиделок и домработниц из Молдовы, и провоцируют новые вспышки вирусом нового типа COVID-19.
Итальянские газеты передают, что в провинции Венето уже были зафиксированы две вспышки новой болезни после того, как недавно из Молдовы вернулись наши соотечественники, работающие с пожилыми итальянцами.
Власти Италии приняли решение – начиная с 1 июля 2020 года проводить бесплатные тесты на выявление коронавируса всем въезжающим на территорию государства.
- Это способ защитить пожилых людей и их семьи, — прокомментировали они свое решение.
Граждане Молдовы в настоящее время не могут приехать в Европейский союз из-за пандемии коронавируса, за исключением тех, у кого есть контракты на работу или те, кто проживают в ЕС.
Автор: Михаил Генчу
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