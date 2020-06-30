Минимальный штраф в размере 22 500 леев для физлиц признан неконституционным

Штраф в 22,5 тысячи леев не останавливал нарушителей карантинного режима.

Конституционный суд объявил неконституционной статью, на основании которой налагались штрафы за несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и/или борьбе с эпидемическими заболеваниями.

По мнению судей, сумма штрафа должна варьироваться в зависимости от тяжести проступка. Так что, теперь она будет составлять от 50 до 25000 леев, сообщает agora.md.

- КС установил, что диапазон в пределах суммы штрафа составляет 500 условных единиц, и судебная инстанция может применить его в зависимости от тяжести нарушения. Суд объявил неконституционным минимальный лимит, применяемый к физическим лицам, в размере 400 условных единиц. За не исполнение решения касательно соблюдения мер профилактики, физическое лицо будет оштрафовано от минимального предела в одну условную единицу до максимального предела в 500 условных единиц. Констатирующие агенты будут устанавливать штрафы в зависимости от конкретных обстоятельств, - пояснила председатель КС Домника Маноле.

Подготовил Михаил Генчу