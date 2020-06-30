30 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Минимальный штраф в размере 22 500 леев для физлиц признан неконституционным
30.06.2020

Штраф в 22,5 тысячи леев не останавливал нарушителей карантинного режима.

Конституционный суд объявил неконституционной статью, на основании которой налагались штрафы за несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и/или борьбе с эпидемическими заболеваниями.

По мнению судей, сумма штрафа должна варьироваться в зависимости от тяжести проступка. Так что, теперь она будет составлять от 50 до 25000 леев, сообщает agora.md.

- КС установил, что диапазон в пределах суммы штрафа составляет 500 условных единиц, и судебная инстанция может применить его в зависимости от тяжести нарушения. Суд объявил неконституционным минимальный лимит, применяемый к физическим лицам, в размере 400 условных единиц. За не исполнение решения касательно соблюдения мер профилактики, физическое лицо будет оштрафовано от минимального предела в одну условную единицу до максимального предела в 500 условных единиц. Констатирующие агенты будут устанавливать штрафы в зависимости от конкретных обстоятельств, - пояснила председатель КС Домника Маноле. 

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
128
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.