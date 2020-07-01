Авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении регулярных рейсов

После открытия Международного Аэропорта Кишинев с 15 июня 2020 года, авиакомпания Air Moldova начала постепенно возобновлять регулярные рейсы.

Как отмечено в сообщении компании в социальной сети, решающими факторами при дальнейшем планировании рейсов Air Moldova являются, прежде всего, перспективы либерализации режима пересечения границ для граждан Республики Молдова и развитие эпидемиологической̆ ситуации в Республике Молдова и странах, куда Air Moldova будет выполнять авиаперелеты.

Таким образом, с 1 июля 2020 года Air Moldova возобновит регулярные авиаперелеты из Кишинева (с меньшей периодичностью) по следующим направлениям:

- Москва - с частотой 7 рейсов в неделю (ежедневно);

(Рейсы в Российскую Федерацию осуществляются только на основании списков, полученных от посольства России)

- Санкт-Петербург - с частотой 2 рейса в неделю;

- Франкфурт - с частотой 2 рейса в неделю;

- Тель-Авив - с частотой 2 рейса в неделю;

- Стамбул - с частотой 1 рейс в неделю;

- Лондон - с частотой 3 рейса в неделю;

- Париж - с частотой 2 рейса в неделю;

- Дублин - с частотой 4 рейса в неделю;

- Милан - с частотой 1 рейс в неделю;

- Рим - с частотой 1 рейс в неделю;

- Верона - с частотой 1 рейс в неделю;

- Болонья - с частотой 1 рейс в неделю;

- Лиссабон - с частотой 2 рейса в неделю.

С 11 июля будет возобновлен рейс Кишинев-Краснодар. В то же время авиаперелеты в Салоники, Ларнаку, Ниццу, Берлин и Барселону приостановлены до августа.

Пассажиры, которые приобрели авиабилеты на отмененные рейсы, могут воспользоваться одним из следующих вариантов:

• бесплатно изменить дату вылета до 24 октября 2021;

• воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета;

• получить возврат денег за авиабилет в соответствии с правилами тарифа (уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета).

По всем вопросам следует обращаться письменно по адресам helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.

Более подробная информация на сайте авиакомпании. Перед покупкой билета рекомендуем вам узнать об ограничениях страны, которую вы собираетесь посетить.

Подготовил Михаил Генчу