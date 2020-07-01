Авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении регулярных рейсов

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После открытия Международного Аэропорта Кишинев с 15 июня 2020 года, авиакомпания Air Moldova начала постепенно возобновлять регулярные рейсы.
Как отмечено в сообщении компании в социальной сети, решающими факторами при дальнейшем планировании рейсов Air Moldova являются, прежде всего, перспективы либерализации режима пересечения границ для граждан Республики Молдова и развитие эпидемиологической̆ ситуации в Республике Молдова и странах, куда Air Moldova будет выполнять авиаперелеты.
Таким образом, с 1 июля 2020 года Air Moldova возобновит регулярные авиаперелеты из Кишинева (с меньшей периодичностью) по следующим направлениям:
- Москва - с частотой 7 рейсов в неделю (ежедневно);
(Рейсы в Российскую Федерацию осуществляются только на основании списков, полученных от посольства России)
- Санкт-Петербург - с частотой 2 рейса в неделю;
- Франкфурт - с частотой 2 рейса в неделю;
- Тель-Авив - с частотой 2 рейса в неделю;
- Стамбул - с частотой 1 рейс в неделю;
- Лондон - с частотой 3 рейса в неделю;
- Париж - с частотой 2 рейса в неделю;
- Дублин - с частотой 4 рейса в неделю;
- Милан - с частотой 1 рейс в неделю;
- Рим - с частотой 1 рейс в неделю;
- Верона - с частотой 1 рейс в неделю;
- Болонья - с частотой 1 рейс в неделю;
- Лиссабон - с частотой 2 рейса в неделю.
С 11 июля будет возобновлен рейс Кишинев-Краснодар. В то же время авиаперелеты в Салоники, Ларнаку, Ниццу, Берлин и Барселону приостановлены до августа.
Пассажиры, которые приобрели авиабилеты на отмененные рейсы, могут воспользоваться одним из следующих вариантов:
• бесплатно изменить дату вылета до 24 октября 2021;
• воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета;
• получить возврат денег за авиабилет в соответствии с правилами тарифа (уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета).
По всем вопросам следует обращаться письменно по адресам helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.
Более подробная информация на сайте авиакомпании. Перед покупкой билета рекомендуем вам узнать об ограничениях страны, которую вы собираетесь посетить.
Подготовил Михаил Генчу
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