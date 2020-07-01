Оформить выход на пенсию в Молдове можно будет по доверенности

Минздрав предложил разрешить установление права на пенсию по доверенности.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выступило с инициативой, которая позволит пожилым людям в Молдове оформлять право на пенсию посредством выдачи доверенности. Эту инициативу в эфире общественного телевидения озвучила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. По мнению авторов законопроекта, это поможет получить установленные законом выплаты пожилым людям, которые по состоянию здоровья не могут лично оформить выход на пенсию.

- Соответствующие поправки в законодательство были разработаны в связи с многочисленными обращениями граждан. Оформление пенсии по доверенности может решить проблемы многих людей, в том числе проживающих за рубежом, которые по состоянию здоровья не могут лично прибыть в офисы государственных структур, чтобы предоставить необходимый пакет документов, - пояснила министр.

Согласно изменениям, предложенным ведомством в закон о системе пенсий, заявление о выходе на пенсию и необходимые документы подаются в территориальный офис социального страхования по месту жительства полномочным представителем. Нынешний закон позволяет это делать исключительно лицу, имеющему право на получение пенсии.

Законопроект предусматривает установление на основании доверенности права на пенсию по старости, пенсию по инвалидности, а также пенсию по случаю потери кормильца. Заявитель, который имеет право на предоставление пенсии, сможет указать в доверенности лицо, которое от его имени обратится в структуры социального обеспечения.

Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение парламента.

Подготовил Михаил Генчу