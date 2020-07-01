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Здоровье
Срочно! В Молдове зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19
30.06.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 30 июня, за последние 24 часа в Молдове было обработано 1751 тестов, из них 1237 первичные и 514 – повторные. В результате подтвердились 256 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 16 613 человек. 

Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе - 103 человека, в Бельцах – 29.

Из общего числа сегодняшних случаев 18 – медработники: четыре врача, 11 медсестер, два фельдшера и один работник вспомогательного персонала. 

В общей сложности 9382 человека вылечились от инфекции, а 545 – стали жертвами COVID-19.  

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112. 

Автор: Михаил Генчу


 
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