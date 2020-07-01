Нафиг с пляжа: С 1 июля молдаванам открыта Турция, а вот Греция и Болгария - в режиме "ожидания"

Пускает нашего туриста и Греция, но вот как туда добраться - загадка. Как "Комсомолка" сообщала ранее, в Турцию можно отправляться уже завтра, 1 июля, самолетом. Пока не отменено разрешение на въезд молдавского туриста в эту страну.

Возобновление воздушного сообщения между Молдовой и Турцией произойдет с 1 июля. Об этом 30 июня сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ).

Как сообщает ведомство, с 11 июня турецкие власти сняли все ограничения на въезд/выезд в страну для иностранцев. С 4 июня в Турции возобновилось внутреннее авиасообщение, а с 11-го — международное. И уже с 1 июля — рейсы между Молдовой и Турцией.

Прилетающие в Турцию туристы обязаны носить маску в самолете на протяжении всего полета и нахождения в аэропорту. Также все иностранцы должны заполнить формуляр, в котором должны указать место своего пребывания в Турции.

Еще одно требование турецкой стороны — ношение масок в любых общественных местах и строгое соблюдение социальной дистанции, которая должна быть не менее 1,5 м.

Кроме того, те, кто пересекает турецкую границу, обязаны будут пройти медицинский контроль. Лица с явными признаками коронавирусной инфекции должны пройти тестирование.

«Как сообщают турецкие власти, тестирование будет проводиться бесплатно», — уточняют в МИДЕИ.

Если результат теста окажется положительным, иностранцев не будут выдворять из Турции, они пройдут курс лечения в этой стране.

Грузовой автотранспорт также может свободно проезжать транзитом по территории Турции, но только в том случае, если у водителей нет признаков заболевания.

«Иностранные граждане, в том числе и граждане Молдовы, которые превысили законный срок пребывания на территории Турции из-за отмены или переноса рейсов в связи с пандемией коронавируса, не будут оштрафованы при выезде из страны», — добавляет МИДЕИ.

Если пришлось задержаться в стране из-за коронавируса, обратный билет придется покупать самим, даже если вы отдыхаете по путевке.

Теперь о Греции...

Многие туда уже навострили лыжи, так как Греция еще давно предупредила, что пустит в страну молдавского туриста с 1 июля. Свое решение в этом плане греки не отменили. И условия достаточно лояльные (изоляция - 1 день, если обнаружат коронавирус, поселят в гостиницу и будут лечить за свой счет). Но вот как туда добраться? Прямых авиарейсов из Кишинева пока нет, только через Вену, Брюссель и т.д. С одной-двумя пересадками. Но в связи с тем, что жителей Молдовы не пускают в Евросоюз, могут запретить и транзит через свои страны.

Наземным путем - тоже проблематично. Румыния в своем решении разрешает транзит, но фактически не пускает, как сообщил нам деректор молдавского детского лагеря отдыха на Тасосе. Уже и на КПП звонили, и по горячим линиям, - не пропустят. Отказала во въезде в страну и Болгария, хотя поначалу с 1 июля открывала свои курорты для молдаван. Транзит через это страну пока запрещен.

Что касается отдыха в Греции, вернее транзита через Румынию и Болгарию, - все решится в ближайшие дни. Подождем.

ЛИДИЯ ТКАЧ