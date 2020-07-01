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На устах
С 24 июля гражданам Молдовы станет легче получать российское гражданство
01.07.2020

При этом отменяется обязательное требование об отказе от гражданства РМ.

С июля гражданам Молдовы облегчается доступ к получению российского гражданства. Как сообщает сайт Госдумы России, иностранцы или лица без гражданства с 24 июля могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если:

состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ;

получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения;

имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ;

являются гражданами Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

Кроме того, для всех соискателей российского гражданства отменяется требование об обязательном отказе от иностранного. МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких заявлений по правилам, установленным кабмином.

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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