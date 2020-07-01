Зачем „Канду и компании” парламентское большинство?

„Пока на виду только попытки сместить правительство. Но было бы крайне неосмотрительной тратой денег перекупать депутатов за 500 тысяч – 1,2 млн евро каждого (суммы публично озвучивали представители ДПМ и ПСРМ – прим. автора), чтобы только получить контроль над исполнительным органом власти. Самым уязвимым, который можно легко расформировать и заменить. Очевидно: цель гораздо больше”.

Парламентская фракция Партии социалистов все же дала трещину. Примечательно, что депутат Штефан Гацкан заявил о переходе в группу „Про Молдова” в Международный день парламентаризма. Прецедент получился и знаменательный, и символический. Это первый выход из фракции ПСРМ за время присутствия этой партии в парламенте с 2014 года. Ну, а символизирует событие переход политической борьбы на новый этап. Раскол фракции ДПМ был только пристрелкой.

Из Гиппократа в Бруты

В Партии социалистов уход депутата Гацкана из фракции встретили яростным возмущением. Бывшие коллеги назвали его Брутом и обвинили в подрыве имиджа парламентского института в глазах международного сообщества. Партийные активисты потребовали, чтобы Гацкан сдал депутатский мандат, а территориальная Хынчештская организация – „чтобы он пожертвовал полученный миллион долларов из украденного миллиарда на борьбу с коронавирусом, а затем исчез из политической жизни”.

„Полученный миллион долларов” - намек на то, что переход еще одного депутата из коалиции ПСРМ-ДПМ в стан политического противника тоже был щедро оплачен. Версию, что разрушение парламентского большинства – результат шантажа и подкупа, упорно продвигают демократы и социалисты во главе с президентом Игорем Додоном. Правда, подкрепить свои слова они ничем не могут. Возможно, пока. Демократы, по заверениям председателя ДПМ Павла Филипа, подали заявления в прокуратуру по фактам коррумпирования депутатов. Но оттуда новостей никаких.

Так что противопоставить молоту, который медленно, но тщательно перемалывает правящую коалицию, союзники смогли только декларацию об осуждении политического туризма. В запасе у них предложение внести в Конституцию запрет на переходы из фракции во фракцию, а также сократить численность парламента. Президент уже заявил, что подготовит предложение о сокращении числа депутатов со 101 до 71 или 61 и передаст государственной комиссии по конституционной реформе, которую создаст указом. Социалисты поспешили сообщить, что поддержат предложение Игоря Додона, и между тем начали активно обсуждать идею перехода к президентской форме правления. По их мнению, такое решение напрочь лишит смысла политический туризм в парламенте.

Против лома нет приема

ПСРМ и ДПМ не учли только одного – все эти мероприятия потребуют времени, а их оппоненты, прежде всего партии „Про Молдова” и „Платформа достоинства и правды” (ППДП) намерены действовать стремительно. Депутат Игорь Мунтяну уже предупредил: вопрос с новым правительством решится в июле. Парламентская группа Андриана Канду и фракция партии „Шор” даже провели первое совместное заседание на тему, как лучше сместить кабинет Иона Кику.

И нет сомнений – оппозиция попытается уложиться в срок до ухода парламента на летние каникулы. Ведь когда депутаты вернутся на работу, в стране будет набирать обороты президентская избирательная гонка, а это еще один этап в большой игре, ради которой, если цитировать президента Додона, „Канду и компания сеют хаос в стране”.

Пока на виду только попытки сместить правительство. Но было бы крайне неосмотрительной тратой денег перекупать депутатов за 500 тысяч – 1,2 млн евро каждого (суммы публично озвучивали представители ДПМ и ПСРМ – прим. автора), чтобы только получить контроль над исполнительным органом власти. Самым уязвимым, который можно легко расформировать и заменить. Очевидно: цель гораздо больше.

Возможные сценарии не от президента

Эксперты, наблюдатели и аналитики со ссылкой на разные источники обсуждают несколько возможных сценариев развития событий.

Первый: создание нового правительства нужно для сохранения Партии Платформа ДА на политическом олимпе и как база для будущего парламентского большинства, сформированного по результатам досрочных выборов, которые неизбежно последуют за президентскими.

Сторонники этой версии убеждены, что новый кабинет, который создадут платформисты, поможет Андрею Нэстасе восстановить утраченный рейтинг и привести свою партию в парламент еще раз. И тогда ППДП станет локомотивом создания будущего большинства, в который войдут сама „Платформа”, Партия действия и солидарности (ПДС) и „Про Молдова”, оставив социалистов в оппозиции.

Соцопросы пока не дают бывшим демократам высоких шансов на прохождение в парламент весной, но политические технологии и денежные вложения вполне могут изменить эту ситуацию, и „Про Молдова” с легкостью обеспечит себе места в законодательном органе и правительстве. Впрочем, и сам Андриан Канду на это уже намекал. Говорил: нам не нужны министерские портфели сейчас, но в будущем мы хотим вернуться в правительство. И только между строк читалось, что „Про Молдова” станет в этом случае претендовать на пост спикера.

Второй: создание нового правительства нужно, чтобы не допустить проведения досрочных парламентских выборов после президентских.

Сторонники этой версии уверены: „Про Молдова” лишь на словах декларирует необходимость парламентской кампании в феврале-марте 2021 года. Ее реальная цель – переформатировать парламентское большинство и получить пост спикера уже в период избирательной гонки за пост президента. Для этого она продолжит выдергивать депутатов из фракций ДПМ и ПСРМ, пока не наберется 67 голосов, необходимых для переизбрания председателя парламента.

В этом случае, кто бы ни одержал победу в борьбе за кресло главы государства, парламентские фракции будут настолько деморализованы, что станут мягким пластилином в руках умелых манипуляторов. А сама „Про Молдова” получит крупное представительство в парламенте, пост председателя, возможность влиять на правительство и наращивать электоральные дивиденды к очередным парламентским выборам в 2023 году.

Третий: создавать новое правительство до проведения досрочных парламентских выборов не станут, хотя кабинету Кику объявят вотум недоверия.

Согласно этому сценарию, ППДП, ПДС и „Про Молдова” продолжат вести дискуссии и даже используют две разрешенные Конституцией попытки сформировать новый кабинет. Но в итоге работать останется ограниченное в полномочиях правительство Иона Кику.

Задача в этом случае – максимально ослабить Партию социалистов, оттянуть ресурсы у ДПМ и снизить шансы ППДП и ПДС на получение в парламенте следующего созыва убедительного представительства. То есть, и выборы президента, и выборы парламента должны проходить на фоне неспособности нынешних парламентских партий прийти хоть к какому-то жизнеспособному решению. Между тем у „Про Молдовы” и других партий появится уверенная предвыборная стратегия, которая будет строиться на критике тех, кто имел все возможности для осуществления власти и каждую бездарно упустил.

Высока вероятность, что по итогам таких выборов парламент станет напоминать лоскутное одеяло, которое умелые мастера смогут легко перелицевать по собственному усмотрению.

Цель, как и в предыдущих сценариях: не только прохождение во власть, но и контроль над всеми ветвями власти.

Наталья Узун