Дерек Хоган о нестабильности правительства: Нам нужна стабильность, но нам нужны и реформы

Политическая нестабильность в Республике Молдова не помогает населению справляться с экономическими и эпидемиологическими проблемами. Более того, неопределенность в отношении стабильности правительства является ключевым элементом в обеспечении достойной жизни граждан. Такое мнение высказал посол США в Молдове Дерек Хоган в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

„Я не думаю, что было бы справедливо говорить о возможности падения этого правительства, увидим. Я поддерживаю постоянный диалог со всеми политическими партиями, чтобы понять, что может произойти. Нам нужна стабильность, но в то же время нам нужно продвигать реформы, необходимые для преодоления кризиса”, - заявил американский дипломат.

Что касается нестабильности, которая планирует над правительством, то Дерек Хоган отметил, что „мудрость играет важную роль в решении этой политической проблемы”.

Несмотря на политическую нестабильность, если проявить политическую волю, считает посол Дерек Хоган, в Республике Молдова могут проводиться реформы. „Мы видели, что политическая воля есть, примером является принятие Закона о НПО. Мы видели, что 95 депутатов проголосовали за этот закон. Я считаю, что это положительный пример возможности найти общий язык”,- сказал он.

Что касается последних перемещений депутатов из одной партии в другую, посол США считает, что каждый депутат имеет право выбирать между тем или иным формированием, но важно, чтобы не было коррупции.

„Трудно понять, что происходит, с моей точки зрения. С одной стороны, депутаты имеют право решать, куда они хотят пойти, если они не удовлетворены определенной партией, они могут уйти в другую партию, но если этот политический туризм связан с получением денег, то это, конечно, не хорошо, это незаконно.

Я надеюсь, что соответствующие органы, в том числе Генеральная прокуратура, расследуют именно то, что происходит, и будут привлечены к ответственности все, кто причастен к коррупции”, - отметил посол.