Дерек Хоган: Лишение некоторых чиновников иммунитета дало бы сигнал о том, что в Молдове нет избирательного правосудия

Отсутствие политической воли, с одной стороны, и, с другой стороны, политическая нестабильность препятствовали продвижению необходимых реформ в Республике Молдова. Более того, власти делают хорошие заявления о важности борьбы с коррупцией, но конкретных действий в этом отношении не предпринимаются. Об этом заявил посол США в Молдове Дерек Хоган в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

„Мы должны уделять гораздо больше внимания внедрению уже принятых законов. Я считаю, что граждане Республики Молдова хотят больше доверять прозрачности, легитимности и достоверности судебной системы, хотят, чтобы к ним относились справедливо. Молдова должна избавиться от избирательного правосудия. Я думаю, что если мы увидим, что некоторые судьи и другие чиновники будут лишены иммунитета, возможно коррумпированных, и привлечены к ответственности, то это даст четкий сигнал о том, что избирательного правосудия в Республике Молдова больше нет”, - заявил Дерек Хоган.

Американский дипломат утверждает, что элементы коррупции встречаются не только в юстиции, но и в деловой среде. Он утверждает, что после разговоров, которые он имел с нескоторыми бизнесменами, они заявили, что сталкиваются с многочисленными препятствиями в их работе. В то же время были ситуации, когда бизнесменам предлагали включить члена партии или члена семьи в определенный бизнес.

По мнению посла, Генеральная прокуратура, специализированные прокуратуры, Конституционный суд, Высшая судебная палата и вся судебная сфера должны приложить все необходимые усилия для очистки системы. „Конечно, без участия гражданского общества, без участия независимой прессы этот процесс не будет двигаться в лучшую сторону. Я считаю, что все институты власти, гражданское общество, пресса, правительство, парламент, судебная система должны работать вместе, чтобы выявить самые большие проблемы и начать решать эти проблемы”, - сказал он.

Также посол США в Молдове уточняет, что борьба с коррупцией неэффективна, если нет желания внутри системы.

„Без давления со стороны правительства, гражданского общества, со стороны независимой прессы я не думаю, что это будет возможно. Я думаю, что это возможно, если политические партии начнут уделять больше внимания очистке судебной системы. Если политические партии и правительство начнут обсуждать экономическое развитие и в тесной связи с этим верховенство закона, тогда мы сможем преодолеть этот политический и экономический кризис”, - сказал Дерек Хоган.