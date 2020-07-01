Несмотря на пандемию, люди снова уезжают из Молдовы

Сотни жителей Молдовы уезжают трудиться за рубеж. От здания цирка в Кишиневе на автобусах десятки мигрантов в Германию, Италию, Англию. Здесь же родственники покинувших Молдову граждан получают посылки.

Пассажиры этих рейсов отмечают, что уезжать людей заставляет нужда.

Из кишиневского аэропорта пока могут вылететь только обладатели двойного гражданства – румынский паспорт дает возможность попасть в Европу.

– Мне страшно лететь, но что мне делать в Молдове? У меня муж в Германии. Я долго ждала, чтобы открылся аэропорт, чтобы улететь отсюда, – рассказала Анна Кроитору.

– Я подготовился согласно регламенту – сдал тест, подготовил рабочий контракт. В Германии меня уже ждут, позвонил работодатель, я там работаю легально уже два года, – поделился Михай Чедена.

Ежедневно в Ассоциации агентств по трудоустройству за границей подписывают рабочие контракты 20 человек. Самые востребованные страны – Германия и Польша. Там больше всего вакансий и хорошая зарплата.

– Портрет среднего мигранта: люди от 20 до 50 лет, которые желают изменить свою жизнь. Некоторые уезжают, чтобы заработать денег в ЕС, а потом инвестировать в Молдову. Есть люди, которые просто хотят новой жизни, путешествий. Третий тип людей – имеет работу в Молдове, но есть кратковременная нужда. Они берут отпуск на три месяца и едут работать, – рассказал председатель Ассоциации агентств по трудоустройству за границей Василе Чебан.

По данным национального бюро статистики, около 300 тысяч граждан Молдовы каждый год уезжают на кратковременные заработки. За последние 30 лет постоянно жить за границу переехали свыше миллиона человек, сообщает телеканал «Мир-24». Больше всего эмигрировало в Россию.

Подготовил Михаил Генчу