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Здоровье
Молдаване тайно лечат коронавирус дома, так как не верят в медицину
01.07.2020

Виорика Думбрэвяну еще раз напомнила об опасности самолечения ковида в домашних условиях.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну утверждает, что у молдаван есть "необыкновенная" тенденция самолечения дома, даже от COVID. По ее словам, в некоторых случаях смерть лиц произошла в результате позднего обращения к врачу, отмечает IPN.

"Всемирная организация здравоохранения заявила об эффективности одного препарата в лечении COVID. У нас была необычайно активная тенденция со стороны населения приобрести этот препарат в аптеках. У нас отмечается отрицательная тенденция самолечения. У нас есть люди, которые умерли, к сожалению, из-за позднего обращения к врачу. Очень многие из них много лет не обращались к семейному врачу из-за отсутствия доверия в медицинскую систему, некоторые их даже не знают. В данных условиях наше ключевое обращение состоит в следующем: когда у человека есть симптомы, проблемы со здоровьем, обязательно нужно обращаться к врачу", - заявила Виорика Думбрэвяну в ходе передачи „Puterea A Patra” на телеканале N4.

Согласно информации, представленной министром, в настоящее время насчитывается 3800 человек, которые лечатся дома. В то же время в больничных медицинских учреждениях насчитывается более 2000 пациентов, находящихся на лечении. Данные остаются неполными, потому что неизвестно, какова реальная ситуация в приднестровском регионе.

"Дома продолжают лечиться люди, которые имеют легкие формы, и, как правило, если исключить капли для носа, специалисты рекомендуют в качестве лекарственного средства парацетамол, который принимается, когда у человека есть температура. Однако если у человека температура не спадает, если человек нуждается в лечении антибиотиками, потому что состояние ухудшается, то и речи не может быть о лечении на дому, речь идет о лечении в больнице", - уточнила Виорика Думбрэвяну.

Министр здравоохранения отметила, что на домашнем лечении остаются только лица, не входящие в группы риска. С другой стороны, независимо от состояния все дети и беременные женщины, а также люди старше 60 лет или люди, у которых есть определенные проблемы со здоровьем, с сердцем, диабетом, в обязательном порядке лечатся в больничных учреждениях.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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