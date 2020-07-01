В США получили и рассматривают запрос на экстрадицию Плахотнюка

Компетентные органы Соединенных Штатов Америки уже получили и рассматривают запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Об этом в эфире программы Cutia Neagră на нашем телеканале заявил посол США в Кишиневе Дерек Хоган. По его словам, пока неизвестно, сколько времени может занять сама процедура экстрадиции.

“Рассмотрение запроса уже началось, но я не могу рассказать подробностей. Есть прямая связь между компетентными органами США и Республики Молдова…Пандемия во всем мире повлияла на работу правительств, но, насколько мне известно, запрос на экстрадицию уже рассматривают”, – сказал дипломат.

Хоган отметил, что властям Молдовы необходимо отправить все необходимые материалы дела, которые по их мнению смогут доказать причастность Плахотнюка к инкриминируемым ему преступлениям. “Однако я больше не могу ничего сказать по этому вопросу. Этим делом занимаются компетентные органы в США“, – добавил Хоган.

Напомним, 16 июня генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Как отметили в прокуратуре, все необходимые документы и материалы по делу Плахотнюка прокуратура уже отправила в США.

Ранее АП отклонила запрос адвокатов Плахотнюка и оставила в силе решение суда Кишинева, который выдал ордер на арест на 30 дней в его отношении. В прокуратуре после этого ответили, что на этом этапе передадут властям США все материалы дела, касающиеся Плахотнюка, для его экстрадиции.

Суд Кишинева выдал ордер на арест олигарха после того, как 18 мая генеральный прокурор Александр Стояногло назвал его главным бенефициаром кражи миллиарда. По его словам, в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.

Плахотнюк бежал в Соединенные Штаты после смены власти в Молдове в июне 2019 года и находится в Майами, несмотря на то, что госсекретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что олигарх и члены его семьи включены в санкционный список Вашингтона в связи с причастностью к коррупции.