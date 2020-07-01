Главная Гацкан - все. Перебежчик не выдержал, отказавшись от мандата депутата Был депутат, и нет депутата. Депутатское кресло освободилось с 1 июля 2020 года. На имя спикера парламента Молдовы поступило заявление от депутата Штефана Гацкана, который принял решение вернуть депутатский мандат в ПСРМ. – Настоящим информирую вас, что на основании пункта 2 статьи 69 Конституции РМ, и в соответствии с пунктом 8 статьи 2 Закона о статусе депутата, я, Штефан Гацкан, отказываюсь от мандата депутата в Парламенте Республики Молдова с 1 июля сего года, – говорится в заявлении Гацкана. Автор: Михаил Генчу

bloknot Наш канал в Telegram Количество просмотров: 314 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости