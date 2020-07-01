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Гацкан - все. Перебежчик не выдержал, отказавшись от мандата депутата
01.07.2020

Был депутат, и нет депутата.

Депутатское кресло освободилось с 1 июля 2020 года.

На имя спикера парламента Молдовы поступило заявление от депутата Штефана Гацкана, который принял решение вернуть депутатский мандат в ПСРМ.

– Настоящим информирую вас, что на основании пункта 2 статьи 69 Конституции РМ, и в соответствии с пунктом 8 статьи 2 Закона о статусе депутата, я, Штефан Гацкан, отказываюсь от мандата депутата в Парламенте Республики Молдова с 1 июля сего года, – говорится в заявлении Гацкана.

Автор: Михаил Генчу


 
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