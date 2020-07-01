США непонятно зачем увеличили поголовье дипломатов в Кишиневе и теперь ждут нашу землю в дар

Посольство США в Молдове все еще хочет получить землю Центрального стадиона. Именно на этой территории в Кишиневе Штаты хотят строить новую штаб-квартиру американской дипмиссии.

– Мы находимся в стадии ожидания. Я хочу сказать, что наша миссия находится в одном здании с 1992 года, и с увеличением масштаба миссии мы должны найти штаб-квартиру, которая соответствует нынешней реальности. Вместе с предыдущим правительством мы нашли для нас очень близкое место – территорию бывшего Республиканского стадиона.

Предыдущий парламент одобрил закон о продаже земли, для нас это не подарок, сейчас мы ждем завершения этого процесса, – рассказал посол США в Молдове Дерек Хоган в телеэфире.

Летом 2018 года правительство Павла Филипа одобрило законопроект, который предусматривал продажу стадиона властям США под строительство нового здания дипмиссии. Но президент Игорь Додон не промульгировал этот закон, вернув его на пересмотр в парламент. Позже парламент проголосовал за него повторно, закон подписал тогдашний спикер Андриан Канду, которого Конституционный суд назначил временно исполняющим обязанности президента для подписания нескольких документов, которые отказался промульгировать Додон.

В седине прошлого года в интернете появилась петиция с требованием к правительству Молдовы отказаться от решения передать эту территорию посольству США. За несколько часов петиция собрала почти 1000 подписей кишиневцев. Но тогда же правительство Майи Санду подписало новый документ о передаче этого участка посольству США, сообщает cenzura.md.

Подготовил Михаил Генчу