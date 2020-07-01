Финита! ЕС закрыл границы для Молдовы

Молдовы нет в списке стран с разрешением въезда в Евросоюз. Соответствующий перечень Совет Европы уже опубликовал. Меры действуют с 1 июля.

Причина того, что Молдова в этот список не вошла в этот список, - высокие, по мнению Евросоюза, показатели заболеваемости коронавирусом.

В список вошли 14 стран. В частности, Австралия, Грузия, Сербия, Южная Корея. В Совете Европы отметили, что перечень стран, которым разрешен въезд в ЕС, будут пересматривать раз в две недели. Не вошли страны, где больше всего случаев заболевания коронавирусом COVID-19: США, Бразилия и Россия. Китай может войти в список, если подтвердит готовность открыть свои границы для граждан ЕС, сообщает cenzura.md.

Подготовил Михаил Генчу