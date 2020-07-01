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Экономика
Евросоюз поддерживает процесс реформирования банковской системы Молдовы
01.07.2020

Евросоюз поддерживает процесс реформирования банковской системы Молдовы, которая в условиях пандемического кризиса смягчила его негативное влияние, восстановив открытость ЕС к РМ. Как сообщает «ИНФОТАГ», об этом заявил глава Делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко на встрече накануне с губернатором Национального банка Октавианом Армашу.

В сообщении НБМ отмечается, что стороны обсудили эволюцию макрофинансовых показателей, деятельность банковского сектора республики и меры, принятые Нацбанком для смягчения экономических и социальных последствий пандемии COVID-19.

Армашу высоко оценил поддержку Евросоюза, оказанную Молдове в борьбе с новым коронавирусом, отметив ее ценность не только в финансовом, но и в социальном плане.

Глава Делегации ЕС дал высокую оценку деятельности ЕС по реформированию банковской системы, подчеркнув необходимость продолжения процесса в нынешний сложный период, а также важность сохранения независимости НБМ для обеспечения устойчивости банковского сектора и финансовой стабильности.

Собеседники также обменялись мнениями о ходе выполнения обязательств, принятых Молдовой в соответствии с Соглашением об ассоциации РМ-ЕС, в частности, по гармонизации национального законодательства с нормами Евросоюза и международными стандартами. Отмечались пруденциальные требования, связанные с деятельностью банков в отношении капитала, финансового рычага, ликвидности, значительных рисков и раскрытия информации.

По мнению сторон, «реализация этих требований играет решающую роль в снижении рисков в банковском секторе».


 
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