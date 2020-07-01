Коварство вируса COVID-19 - он может проявиться как инсульт или инфаркт

Врачи отправляют всех больных сдать тест на коронавирус. Вирус нового типа COVID-19 стал самым хитрым и коварным врагом врачей миру за последнее столетие.

Сейчас любая болезнь ставится под сомнение, пока на руках нет результатов анализа на вирус нового типа.

Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов, гостьей которой стала доцент Школы менеджмента в здравоохранении, специалист по медицинской этике и правам пациента Родика Грамма.

Она рассказала, что в обществе бытует ошибочное мнение о том, что заболеть коронавирусом могут только пожилые люди.

- Заболеваемость растет. Но не выживают те, у кого есть какие-то патологии. Но у нас есть много случаев, когда заболели люди 30-40 лет. Они выжили, но у них осталось очень много осложнений после этой болезни. Они должны себя реабилитировать. И сердце, и легкие пострадали. А кто-то думает, что ничего страшного, умирают пожилые. Заболевают все. Многое зависит от иммунного фонда каждого человека.

Мы же не знаем, как наш организм себя проявит. На самом деле этот вирус нам не знаком. Были возмущения в соцсетях, что он не болел, не кашлял, не было температуры, у него просто болел живот. А некомпетентные врачи отправили его на анализ COVID-19. Вирус проявляется по-разному, как инсульт, инфаркт. Врачи так себя ведут, потому что сейчас под вопросом все.

Есть статистика в Китае. Они говорили, что высокая температура встречается в 90 %, кашель – 80 %. Но статистика в Германии абсолютно разнится. По их данным температура встречается в 5%, кашель – 20%. При COVID-19 в 10% никаких симптомов нет. Мы видим, как меняются протоколы лечения. Вначале были одни рекомендации, потом они поменялись, - пояснила доцент Родика Грамма.

Автор: Михаил Генчу