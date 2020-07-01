Правительство взяло на себя ответственность за несколько законов

Кабмин взял на себя ответственность за несколько законопроектов, включая поправки в государственном бюджете и Закон о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

В числе предусмотренных правительством изменений повышение заработной платы работников медицинских учреждений. Уже с 1 сентября 2020 года зарплаты медиков вырастут на 30%, с 1 января 2021 года – еще на 30% и на 40% в первой половине следующего года.

Также правительство установило единовременное пособие в размере 700 леев для пенсионеров, получающих пенсии менее трех тысяч леев.

Кроме того, фонд субсидирования сельского хозяйства увеличен на 100 млн леев, еще 50 млн леев выделено на поддержку малого и среднего бизнеса и 20 млн леев – на реализацию программы «Prima casă 6», предназначенной для сотрудников силовых структур.

За эти законопроекты правительство взяло на себя ответственность перед парламентом, увеличив расходы из государственного бюджета более чем на один миллиард леев.

Подготовил Михаил Генчу