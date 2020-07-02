Правительство утвердило Программу поддержки малых и средних предприятий с высоким потенциалом роста

Программа поддержки малых и средних предприятий направлена на содействие устойчивому экономическому росту в Молдове.

Правительство планирует этого добиться путем привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности и производительности МСП, а также их интернационализации. Участвовать в программе будут малые и средние предприятия, действующие не менее 2-х лет, которые демонстрируют устойчивый рост и планируют выходить на новые рынки и/или замещать импорт некоторых товаров и услуг в Молдове. Они смогут получить информационно-консультативную и финансовую помощь государства.

Программа включает три компонента.

Первый предполагает информационную и консультативную помощь о возможностях участия в программе. Для этого ODIMM разработает онлайн-базу данных, гид для предпринимателей, опросники и информационные брошюры, сайт программы и пр.

Второй компонент программы – финансовая помощь. МСП смогут получить бизнес-ваучеры на 50 тыс. леев, которые можно будет использовать на следующие цели: получение консультаций по разработке корпоративного дизайна и дизайна продукции; обучение персонала; реорганизация производственных процессов; разработка стратегических планов развития; разработка логистики; подготовка экспортных документов. При необходимости, компании могут рассчитывать на второй ваучер, но уже при условии собственного финансирования в размере 40% от суммы проекта. Кроме того, МСП смогут получить в рамках программы гранты на сумму от 0,5 млн до 2 млн леев, при условии, что доля гранта составит до 50% от общей стоимости проекта.

Третий компонент программы – мониторинг и оценка. На этом этапе будет осуществляться оценка реализации инвестпроектов, а также действий, которые могут спровоцировать ситуации риска и т.д. Мониторинг бенефициара будет осуществляться в течение 3-х лет с момента предоставления последнего транша.

На реализацию программы до 2023 года правительство планирует направить 65 млн леев, в том числе 10 млн леев в текущем году. В следующие два года планируется выделить по 20 млн леев ежегодно, в 2023 году – еще 15 млн леев. Как ожидается, 80% средств программы будет использовано на финансовую поддержку МСП.

При отборе бенефициаров программы приоритет будет отдаваться МСП, которые внедряют инновации в производственные процессы, диверсифицируют товары и услуги, занимаются импортозамещением или наращивают экспортный потенциал, создают и укрепляют связи с местными и иностранными партнерами. К участию в программе не будут допущены страховые компании, инвестфонды, банковские и небанковские кредитные организации, обменно-валютные кассы, образовательные проекты, компании из сферы оптовой и розничной торговли, производства и реализации алкоголя, табачной продукции, газа, электроэнергии и пр., сообщает InfoMarket.

Подготовил Михаил Генчу