Депутат Реницэ назвал главных «стратегических партнеров Молдовы» - это Румыния, США и... Польша!

То, чего вы не знали о своей стране - депутат "консерва" с новыми данными! Депутат Реницэ все продолжает носиться со своей затеей-фикс по поводу привлечения к ответственности президента страны за видео с черным пакетом, в котором якобы находятся деньги (почему не черешня, к примеру?) и который якобы является доказательством коррупции После того, как Антикоррупционная прокуратура отклонила запрос Реницэ, он решил направить другой документ в адрес генпрокурора Стояногло.

Но любопытно не само содержание документа, эта тема в принципе не представляет интереса потому что обсуждать черный пакет и какие-то вырванные из контекста слова вообще нет смысла, особенно после того, как румынский эксперт Юлиан Кифу, не моргнув глазом, предложил считать Pro Moldova "честной партией", коли, дескать, против них нет судебных решений. Если так, то что можно говорить о каком-то пакете? Пантомима на провокацию, да и только - даже компромат нормальный не смогли сделать.

В обращении Реницэ интересна последняя страница документа - та, в которой он жалуется, что если его "хотелки" не будут удовлетворены, он будет обращаться в международные инстанции, типа Совета Европы, Европейского Союза (можете еще пару аббревиатур накидать до кучи самостоятельно), а также пожалуется "стратегическим партнерам Молдовы" - это Румыния (ну это понятно), США (ну тоже можно понять это раболепство), и... Польша!

Вот так вот, ни больше ни меньше! Нет, мы ничего не имеем против поляков, как и против жителей Камбоджи или Бурунди, к примеру, но - стратегический партнер? Если бы вместо Польши прозвучало "Украина", и то было бы понятнее. Или у них новый темник, о котором мы пока не знаем - всем равняться уже не на Германию и Франию, а на Польшу?