Лучше бы господин депутат оказал помощь национальному производителю, - АО «Букурия»

Заявление депутата от ППДП Александра Слусаря о сотне инфицированных работников АО «Букурия» оказалось фейком.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном руководством предприятия. На АО «Букурия» абсолютно согласны с заявлением известного депутата о том, что жители Молдовы, также как и все люди во всем мире, подвержены заболеванию COVID-19. И работники фабрики «Bucuria» также могут быть подвержены этому заболеванию, поскольку они такие же люди, как и все. Однако для них остается загадкой, с каким мотивом и с какой целью была сообщена данная новость.

- Ведь простому потребителю достаточно просто провокационно донести информацию, что на фабрике есть заболевшие и тем самым, обвалить уровень продаж в разы, освобождая ниши, тем самым, для наших основных конкурентов из ближайших стран зарубежья Украины и России. Будто бы на этих фабриках нет заболевших, и работники этих предприятий полностью защищены Всевышним от данного заболевания, - отмечается в пресс-релизе.

Продукция кондитерской фабрики «Bucuria» абсолютно безопасна, что подтверждается всеми возможными сертификатами безопасности и соответствия выданными Национальным Агентством по Безопасности Пищевых Продуктов и Центром Прикладной Метрологии и Сертификации.

В сообщении также говорится, что депутату следовало бы не полениться и набрать телефон Национального Агентства Общественного Здравоохранения или обратиться с депутатским запросом и выяснить реальную обстановку по заболеваемости, у любого экономического агента страны. Руководство «Bucuria» отчитывается в режиме «онлайн» НАОЗ об эпидемиологической обстановке на предприятии (сколько активных заболевших и сколько на карантине) в связи с объявлением чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

- Доводим до Вашего сведения, что на АО «Bucuria» около 1050 работников. С момента введения на территории РМ чрезвычайного положения количество активных инфицированных больных составляет 38 человек. Из них выздоровевших – 2 человека, проходящих необходимый курс лечения в стационарах – 14 человек, бессимптомных больных на дому – 22 человека. Причем основная масса заболевших заразилась вирусом вне фабрики в то время, когда был технический простой. А за походы к родственникам и «отдых на Днестре» мы не отвечаем. Ни одного работающего инфицированного больного на фабрике нет, так как это является преступлением и руководство фабрики, также как и все здравомыслящие люди это понимает! – указано в сообщении АО «Букурия».

Что касается остановки работы фабрики, то ежегодно, на протяжении всей 75 летней истории предприятия, в июле месяце фабрика прекращала свою производственную деятельность для проведения планового ремонта и технической модернизации. Сотрудникам, не вовлеченным в процесс ремонта, на это время предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. В этом году, исходя из общей эпидемиологической ситуации в стране, АО «Букурия» решила прекратить производственную деятельность с 19 июня, и уже с 22 июня более 800 работников находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Заявление господина депутата о том, что «… администрация направила почти всех работников в самоизоляцию за свой счет…», было названо «нелогичным», поскольку самоизоляция, согласно действующему законодательству, предусматривает выплату из бюджета социального страхования пособия, рассчитанного на 14 календарных дней для каждого работающего, отправленного в самоизоляции.

Как отмечено в сообщении, АО «Букурия» - одно из немногих в Молдове предприятий, которое на 10% повысило заработанную плату в марте – в разгар карантина, при том что продажи упали почти на 50% и конфеты с подходящим к концу сроком годности приходилось просто раздавать. Эти потери были покрыты за счет не распределенных дивидендов, положенных акционерам фабрики.

- Мы очень бы хотели, чтобы господин депутат по-настоящему оказал помощь национальному производителю. К примеру, внес в Парламент предложение об исключении таможенных пошлин на сырье и вспомогательные материалы, которые не выращиваются и не производятся в Молдове, тем самым, реально помочь в снижении себестоимости продукции и стимулировании продаж национального производителя. У основных конкурентов из близлежащих стран, эти пошлины (на какао продукты, кондитерские жиры, орехи, пектин, агар и т.д.), отсутствуют. Мы обращаемся к той части депутатского корпуса, которую возможно действительно интересует экономическое развитие страны и благосостояние граждан: «По какой причине стимулируются национальные производители из других стран? Импортные конфеты заезжают беспошлинно, а «Букурия», на все ввезенное в страну сырье и вспомогательные материалы платит пошлины, - отмечено в пресс-релизе.

Руководство предприятия очень надеется, что господа депутаты реально задумаются о проблемах национального производителя в стране, хотя бы в этот очень ответственный момент для Молдовы.

- За период пандемии мы не увидели заинтересованности в помощи национальному производителю. Нам приходится сегодня именно выживать за счет собственных резервов. Отметим, что за последние 5 лет АО «Bucuria» ежегодно перечисляла в бюджет около 95 млн. леев.

И конечно мы надеемся не на такие «подножки», а на искренне «протянутую руку» бизнесу, - заключил Совет акционерного общества «Букурия».

Подготовил Михаил Генчу