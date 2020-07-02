Молдавский лей продолжает теснить евро и доллар

Молдавский лей укрепился по отношению к евро и доллару США.

Согласно данным Национального банка Молдовы в четверг, 2 июля, молдавский лей еще прибавит в цене. По отношению к евро национальная валюта Молдовы вырастет на три бана – курс единой европейской валюты составит 19,25 леев. Доллар США уступит молдавскому лею еще два бана, и будет стоить 17,18 леев.

Цена на румынский лей сохранится на отметке 3,98 леев РМ. Российский рубль будет стоить 0,2417 леев, а украинская гривна – 0,6426 леев.