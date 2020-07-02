Срочно! Экс-депутат Штефан Гацкан и его семья покинули Молдову

Штефан Гацкан вместе с семьей на автомобиле пересек границу с Румынией сегодня в 17:30.

Эта информация не была бы столь интересной, если бы не один нюанс: вездесущий и всезнающий Ренато Усатый в телеэфире многозначительно сообщил, что Гацкан покинул Молдову, но при этом страна не была им названа.

Объясню почему: о факте выезда из Молдовы нам стало известно от Пограничной полиции РМ, а вот Усатый узнал именно о въезде Гацкана в Румынию от своих друзей в румынской SRI, но не озвучил этот факт, чтобы не светить свои связи.

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