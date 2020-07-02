Крысы бегут с корабля. Страсти по Штефану...

События последних двух дней воскрешают в памяти строку из песни Любы Успенской «Это увлекательный был аттракцион…». Метания Штефана Гацкана из одной фракции в другую, а потом вообще вон из парламента достойны, конечно, не поста в Телеграме, пусть и достаточно длинного, а, как минимум, эссе.

Это эссе о нелегком выборе человека, которого уговорили стать депутатом при том, что он абсолютно не предназначен к подобного рода деятельности. Именно поэтому сейчас, когда уже все закончилось для господина Гацкана и он может спокойно отдышаться, я подведу краткие итоги происшедшего.

1. Неважно, какие аргументы использовались для того, чтобы соблазнить известного врача пойти в депутаты. Гораздо интереснее, какие аргументы сыграли свою роль в решении депутата-социалиста написать заявление о переходе в партию «Pro Moldova». Деньги или угроза разоблачения каких-то старых грешков? Скорее всего, и то, и другое. Тактика ДПМ времен Плахотнюка ничуть не изменилась и взята на вооружение его ближайшими соратниками из группировки Канду и Чеботаря. И когда неискушенного в общении с подобными типами Гацкана поставили перед выбором, он думал недолго.

2. Правда, на этот раз, гиены не рассчитали прыжка. Очевидно, что социалисты показали всем, что умеют наводить порядок в собственном доме. И это очень большой имиджевый плюс тем руководителям парламентской фракции, которые смогли убедить Гацкана сдать свой мандат. Таким образом, было послано сразу два сигнала – своим потенциальным перебежчикам, а такие, безусловно, есть и группе «Pro Moldova» - вам на этой территории ловить нечего.

3. Что осталось делать Канду и Чеботарю? Если честно, то положение их очень незавидное. Самое меньшее, чем они могут отделаться – это компенсировать потраченную на Гацкана сумму из собственного кармана. Именно поэтому, сегодняшний эксцесс около Администрации президента был, скорее, актом отчаяния, а прыжок Чеботаря на капот выезжающего из двора Президентуры автомобиля и вовсе напоминал пике японского камикадзе на американский авианосец времен Второй мировой войны. Геогиевич суров и обязательно устроит Канду и Чеботарю «разбор полетов».

4. Еще один большой минус всей этой двухдневной эпопеи – это даже не дополнительные расходы на очередные выборы в одномандатном округе Хынчешты, а то, что наблюдая все эти политические страсти, простые граждане все больше и больше разочаровываются в политиках. Хотя, казалось бы, дальше разочаровываться некуда.

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