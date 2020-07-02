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Экономика
Молдавские пенсионеры получат материальную помощь в 700 леев
02.07.2020

Правительство взяло на себя ответственность за законопроект об изменении госбюджета и законопроекта о бюджете социального страхования

Государство предоставит пенсионерам материальную помощь в размере 700 леев. Из государственного бюджета будет выделено по 700 леев пенсионерам, чей доход не превышает 3 тысяч леев. Среди ее получателей и люди с ограниченными возможностями.

Правительство взяло на себя ответственность за законопроект об изменении госбюджета и законопроекта о бюджете социального страхования. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что выплаты получат 659 886 человек, из которых 591 тысяч пенсионеры. Единовременное пособие выделяется по инициативе президента Молдовы Игоря Додона.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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