Ренато Усатый: Штефана Гацкана избили и увезли из Республики Молдова

Нападение на депутата Штефана Гацкана является нападением на демократию. Более того, те, кто вовлечен в дело депутата Гацкана, в демократическом государстве, должны будут сесть в тюрьму. Такие заявления сделал историк, политический комментатор Анатол Цэрану, отмечает IPN.

„Я могу сказать одно со всей уверенностью: если в Республике Молдова когда-нибудь начнет действовать закон, те люди, которые заставили Гацкана сделать то, что он сделал, то, как с ним поступили, с депутатом парламента, и мы не говорим о нравственных качествах депутата, мы говорим о самой сути депутата Парламента Республики Молдова, чтобы вы знали, что если закон начнет действовать, то эти люди, по крайней мере один из них, сядут в тюрьму. То, что они сделали, очень серьезно, они посягнули на один из столпов демократии в этом государстве. Любая судебная система, беспристрастная, будет интерпретировать это именно так”, - заявил Анатол Цэрану в ходе передачи „Secretele Puterii” на телеканале Jurnal TV.

По мнению аналитика, в результате действий, связанных с делом Гацкана, некоторые политические чиновники подготовили себе койки в некоторых учреждениях Республики Молдова.

Примар Бельц, лидер Политической партии „Наша партия” Ренато Усатый утверждает, что Штефана Гацкана вывезли из страны в среду вечером, 1 июля. Его вывозом из страны занялись СГО и СИБ.