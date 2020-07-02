Корнелиу Фуркулицэ: Штефан Гацкан получил 500 тыс. евро для перехода в Pro Moldova

„Штефана Гацкана вывезли из страны принудительно, следующие 3-4 дня его не будет в стране. Партия социалистов срочно планировала, по крайней мере, до сегодняшнего вечера, сдать в Юридическую комиссию отчет об утверждении отказа от депутатского мандата г-на Гацкана и может завтра или послезавтра утвердить должность депутата вакантной”. Об этом заявил депутат Партии Pro Moldova Владимир Чеботарь в среду вечером в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ утверждает, что Штефан Гацкан имеет полное право на свободное передвижение. Он не опроверг, но и не подтвердил то, что заявил Владимир Чеботарь. Также депутат социалистов утверждает, что депутату Штефану Гацкану было предложено 500 тыс. евро для перехода от ПСРМ к Pro Moldova.

Вице-председатель парламента, депутат Платформы DA Александр Слусарь удивляется тому, что произошло. „Я не знаю, смогу ли я воспроизвести всю серьезность того, что произошло. Я не знаю, могу ли я найти подходящее слово. Методы, которые были применены сегодня и то, что мы видели, думаю, переходит любые красные линии. Вы представляете, что это может случиться со мной, с г-жой Моникой Бабук, с любым депутатом и любым человеком”, - сказал он.

Вице-председатель парламента, депутат ДПМ Моника Бабук считает, что сообщение, опубликованное на странице в Facebook депутата Штефана Гацкана, не было написано им.

„Г-н Гацкан заявил вчера или позавчера, что покидает свою фракцию с сообщением, которое всегда чувствуется, если сам человек написал его, или написано кем-то другим. Оно определенно было написано кем-то другим, потому что слушаете человека и понимаете, как он говорит. Конечно, те, к кому он ушел, наверное, позаботились об этом тексте”, - отметила Моника Бабук.

В то же время депутат ДПМ заявила, что не имеет ничего общего с событиями и действиями, в которых участвовали коллеги по правящей коалиции из Партии социалистов.