Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 2 июля 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на 2 июля 2020 года.

Если внимательно посмотреть на график заболеваний в сутки, то можно сказать, что есть повод для оптимизма: наблюдается некоторая стабильность (хотя, конечно, под 300 больных в сутки - это много). Если не будет резких скачков вверх, то можно будет сказать, что это "плато". На это час тревожит, что 438 человек находятся в тяжелом состоянии и не уменьшается количество тех, кто на ИВЛ.

Ну, а на 6.00 утра 2 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

16898 (+285) - заражены с начала эпидемии

6755 - активных случаев на этот час.

2426 (+18) - заболевшие медики

2246 - проведено тестов, из которых 1513 - это первичные

Лидеры: Кишинёв - 109, Приднестровье - 20, Оргеев и Бельцы - по 18

438 - в тяжелом состоянии

30 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1115 - состояние средней тяжести

24239 - под наблюдением.

9594 - вылечились.

Можно ли говорить о падении?

ЛИДИЯ ТКАЧ