Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 2 июля 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на 2 июля 2020 года.
Если внимательно посмотреть на график заболеваний в сутки, то можно сказать, что есть повод для оптимизма: наблюдается некоторая стабильность (хотя, конечно, под 300 больных в сутки - это много). Если не будет резких скачков вверх, то можно будет сказать, что это "плато". На это час тревожит, что 438 человек находятся в тяжелом состоянии и не уменьшается количество тех, кто на ИВЛ.
Ну, а на 6.00 утра 2 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).
16898 (+285) - заражены с начала эпидемии
6755 - активных случаев на этот час.
2426 (+18) - заболевшие медики
2246 - проведено тестов, из которых 1513 - это первичные
Лидеры: Кишинёв - 109, Приднестровье - 20, Оргеев и Бельцы - по 18
438 - в тяжелом состоянии
30 - в критическом состоянии (на ИВЛ)
1115 - состояние средней тяжести
24239 - под наблюдением.
9594 - вылечились.
Можно ли говорить о падении?
ЛИДИЯ ТКАЧ
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