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Политика
В ДПМ ищут миллиард - работают СИБ и прокуратура
02.07.2020

В бывшем офисе Демпартии в Кишиневе проходят обыски.

Обыски в известном здании на Армянской улице проводят сотрудники прокуратуры и Службы информации и безопасности, передает тг-канал "Комсомольской правды в Молдове".

Эти меры, как сообщается, связаны с уголовным делом о краже миллиарда.

- Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам проводит обыски в офисе Демпартии. Происходят процессуальные действия в рамках расследования одного из дел, связанных с банковским мошенничеством, - сообщила глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру.
Ранее стало известно что немецкий специалисты обнаружили "кусочек миллиарда" в кармане Илана Шора. 

Подготовил Михаил Генчу


 
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