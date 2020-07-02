Политика В ДПМ ищут миллиард - работают СИБ и прокуратура В бывшем офисе Демпартии в Кишиневе проходят обыски. Обыски в известном здании на Армянской улице проводят сотрудники прокуратуры и Службы информации и безопасности, передает тг-канал "Комсомольской правды в Молдове". Эти меры, как сообщается, связаны с уголовным делом о краже миллиарда. - Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам проводит обыски в офисе Демпартии. Происходят процессуальные действия в рамках расследования одного из дел, связанных с банковским мошенничеством, - сообщила глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру.

Ранее стало известно что немецкий специалисты обнаружили "кусочек миллиарда" в кармане Илана Шора. Подготовил Михаил Генчу

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