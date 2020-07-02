В ДПМ ищут миллиард - работают СИБ и прокуратура

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Политика
В бывшем офисе Демпартии в Кишиневе проходят обыски.
Обыски в известном здании на Армянской улице проводят сотрудники прокуратуры и Службы информации и безопасности, передает тг-канал "Комсомольской правды в Молдове".
Эти меры, как сообщается, связаны с уголовным делом о краже миллиарда.
- Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам проводит обыски в офисе Демпартии. Происходят процессуальные действия в рамках расследования одного из дел, связанных с банковским мошенничеством, - сообщила глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру.
Подготовил Михаил Генчу
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