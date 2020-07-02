Почем депутат для олигарха: Как подкупают народных избранников

Четыре наивных вопроса о том, почему до сих пор никого не поймали с поличным. Политический туризм среди молдавских депутатов стал почти что национальным спортом. Только и слышно об очередном партийном перебежчике: тот получил 500 тысяч евро, этот - миллион.

Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил, что депутат Штефан Гацкан покинул формирование в обмен на крупную сумму денег. Он отметил, что об этом ему недавно рассказал сам Гацкан, сообщив о предложении в 500 тыс. евро за выход из фракции ПСРМ и вступление в группу «Pro Moldova».

По другим данным, цена такого ухода из фракции могла обойтись в сумму в три раза больше - полтора миллиона евро. Это объемная сумка весом 15 килограммов (если в ней 50-евровые банкноты) или 10 кг при условии, что банкноты по 100 евро.

Пытаемся разобрать техническую сторону дела - как происходит процесс передачи такой огромной суммы денег,

1. Как выходят на депутатов с такими денежными предложениями?

- Используются классические приемы вербовки, применяемые спецслужбами. Все происходит на протяжении достаточно долгого времени, - объясняет депутат-социалист Николай Паскару. - Если человек слабый и жадный, то клюет на эту удочку. Сначала подсылают к тебе близкого родственника или хорошего друга, на которого ты не напишешь заявление в прокуратуру, чтобы не подставить его под уголовное дело. Близкий человек начинает издалека: "А не хотел бы ты по идеологическим соображениям перейти в другую партию?" Ведется кропотливая работа по разработке "объекта" - узнают его слабости, слабые места - жадность, деньги, любовь к женщинам, долги... Очень хорошо можно играть на страхе. Ко мне тоже подходили с таким предложением через спортсмена, которого я тренировал лет десять. Я ему ответил, что о его предложении тут же узнает президент!

- Раньше выходили на депутата напрямую, а сейчас через брата-свата-кума-жену, - продолжает депутат-социалист Богдан Цырдя. - И предлагают хорошо заработать.

2. Как происходит передача денег?

- Деньги могут передавать, как наличными, так и на банковский счет в оффшоре, не обязательно на имя депутата, - говорит экс-генпрокурор Валерий Горбуля. -

- Мне тоже предлагали переметнуться, но я такие разговоры сразу пресекаю на корню, - говорит Николай Паскару. - И сразу же рассказывал об этом руководству партии.

- Сколько вам предлагали?

- 10 миллионов леев (около 500 тысяч евро). Это другой космос и там лучше не оказываться. У меня даже соблазна не возникало эти деньги взять! Меня родители научили честно зарабатывать свои деньги. Большие деньги - это большие проблемы. Я боюсь больших денег, мне хватает того, что у меня есть.

- Предполагаю, что деньги передаются через родственников, которых заинтересовывают деньгами, - считает Богдан Цырдя. - Понятно, что деньги передаются кэшем, мы, жители Молдовы, не доверяем ценным бумагам, акциям и банкам. По слухам кэш ввозят через Приднестровье. Люди, курирующиие деньги от Плахотнюка и Шора, везут их через Левобережье. Передают их родственникам депутата или персонам, заслуживающим доверие народного избранника, и деньги хранятся у него, у доверенного лица. То есть, с деньгами к депутату не приходят, по крайней мере, сейчас. Очень часто, до того, как предложить деньги, используется механизм шантажа, используется очень мощный компромат на депутата или членов его семьи.

- В таком случае деньги не предлагаются?

- Думаю, что сначала показывают компромат, затем говорят: "Но мы хотим тебе помочь! Дадим тебе и материальную поддержку, чтобы ты не переживал, не волновался"... Договариваются, допустим, на 500 тысяч евро. дают половину суммы и снимают это на видео. Показывают тебе это видео и, понятно, что вторую часть суммы ты, скорее всего, не увидишь. Таковы методы господина кукловода. Я думаю, что так все и происходит. При этом я никогда такого не видел и доказательств у меня нет.

-Деньги депутату могут передавать и наличкой и на банковские счета, и через оффшоры, и через третьи-пятые-десятые счета фирм, - рассказал бывший первый заместитель главы МВД Молдовы Валентин Зубик.

3. Почему правоохранительные органы не возьмут депутатов с поличным - при получении взятки?

- К сожалению, правоохранительные органы всегда относятся к таким заявлениям о подкупе депутатов, как к популистским и ни разу не предприняли реальных мер для того, чтобы такие факты расследовать, - констатирует Валерий Горбуля. - Постфактум доказывать наличие преступного сговора, то есть подкуп депутата, практически очень сложно. Если только он в этом не признается. Если деньги передаются наличкой, но не были помечены, если не было предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством и не реализована процедура контрольной передачи так называемой взятки, то что-либо доказать очень трудно. Даже если найти эту крупную сумму денег, провести обыск... Но для обыска надо возбудить уголовное дело, а ведь есть еще статус депутата, есть депутатский иммунитет... А подозреваемый депутат будет ждать, пока эта процедура будет реализована и его лишат иммунитета?! Он перепрячет деньги!

- Как же депутат объяснит наличие у себя такой огромной суммы денег?

- Он спокойно скажет, что одолжил эту сумму, но не успел еще оформить соглашение о займе. За деньгами он даже может прийти с машинкой для пересчета денег. Или посмотрит в сумке, сколько там пачек денег, пересчитает одну из них...

4. Как можно решить проблему с подкупом депутатов?

- Неужели невозможно было за столько лет, как ведутся разговоры о подкупе депутатов, создать небольшую специализированную группу, особо секретную, чтобы документировать хоть один такой случай? - вопросом на вопрос отвечает Валентин Зубик. - И взять с поличным при получении взятки! И поверьте мне, после этого хоть 15 миллионов предложи депутату, он не возьмет! Потому что он знает, что сразу же окажется на Кузнечной (СИЗО Кишинева - прим.авт.) Но этого ведь никто не хочет! Но пока этого не будет сделано, можно принимать хоть сто законов об осуждении такого политического туризма

- Политики легко разбрасываются обвинениями в подкупе, но никто в Молдове ни разу не довел такое дело до суда, - вздыхает Валерий Горбуля. - Последние лет десять только и слышишь о скандалах по поводу перехода депутатов из одной партии в другую. Хоть раз расследовали до конца факт такого политического предательства? Нет, ни разу. Некоторые по нескольку раз перебегали из одной партии в другую и все равно были избраны несколько раз в парламент. Даже избиратель не дал оценку их действиям! Получается, правоохранительные органы уголовно-правовую оценку не дали, общество тоже не дало политической оценки. И мы получили проблему, проблему политической коррупции. К сожалению, политическая коррупция остается вне поля зрения правоохранительной системы страны. И это самое печальное.

КСТАТИ

В среду, 1 июля, депутат Штефан Гацкан написал заявление на имя спикера парламента Зинаиды Гречаной и отказался от депутатского мандата. Как считают его бывшие коллеги, сделал он это, не выдержав возмущения своих избирателей и того, какой резонанс вызовет в обществе его поступок.

ЛЕОНИД РЯБКОВ