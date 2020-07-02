Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ утверждает, что в этом году 35% или 19 миллиардов леев из общей суммы расходов государственного бюджета, оценённых в 53,8 миллиардов леев, должны быть покрыты из грантов и займов, сообщает ТРИБУНА.

«Но за первые 5 месяцев правительству удалось получить только безусловный кредит от МВФ в объеме 4,3 млрд. леев и занять внутри страны 3 млрд леев. Внешне достижения НУЛЕВЫЕ. Таким образом, за 5 месяцев удалось привлечь только 94 миллиона леев грантов по сравнению с 1,15 запланированных миллиарда леев.

Эта сумма представляет только 8% от запланированной суммы и это без учета того, что первоначально хотели получить 1,6 млрд. леев в виде грантов. С точки зрения займов, ситуация еще хуже. В этом году правительство планировало занять извне 17 млрд. леев, из которых 2,8 млрд. леев для погашения старых долгов, а оставшиеся 14,2 млрд. леев для покрытия бюджетных потребностей», пишет Ионицэ в публикации в своем блоге.

По его словам, если исключить кредит от МВФ, который был безоговорочно предложен более чем 120 странам, то Молдова находится в катастрофической ситуации

«Без кредита МВФ, правительство в этом году должно занять еще 12,8 млрд. леев извне. За первые 5 месяцев правительству удалось занять 825 миллионов леев извне, но пришлось вернуть старые долги в размере 1,07 миллиарда леев. Таким образом, в конце концов правительство было вынуждено заплатить старые внешние долги в размере 260 миллионов леев из денег от МВФ. Что у нас есть в итоге: 4,3 миллиарда леев от МВФ, 3 миллиарда леев внутренних кредитов и -165 миллионов леев внешних финансовых притоков.

Таким образом, внешне за первые 5 месяцев у нас отрицательные показатели – 165 млн. леев, и тогда государственный бюджет в этом году будет зависеть от внешнего финансирования. При такой внешней «производительности» государственный бюджет остается с не покрываемым отверстием в размере как минимум 11 миллиардов леев», заключил Ионицэ.

Андриана Кептине