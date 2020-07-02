Партия социалистов внесет на следующей неделе проект поправок в Конституцию Молдовы по отмене императивного мандата депутата парламента и сокращения числа народных избранников со 101 до 61.

Как сообщил вице-спикер Влад Батрынча, "у Молдовы нет шансов на выживание, если некоторые депутаты думают, что можно выставить на продажу депутатский мандат. Мандат принадлежит гражданам и выражает волю к управлению страной".

ПСРМ ожидает поддержки от фракций демократов и партий проевропейского блока.

Батрынча назвал сегодняшнюю ситуацию в законодательном органе "политическим гаремом" и заявил, что ПСРМ открыта к дискуссиям по проекту.

Кроме того, ПСРМ инициирует до 61 сокращение числа депутатов, поскольку "в парламенте слишком много статистов, слишком многие приходят, чтобы реализовать свои интересы, а 61 депутат обеспечит большую транспарентность в парламенте, это благоприятно скажется на бюджете и это еще один удар по коррупции в парламенте".

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