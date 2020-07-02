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Стояногло расскажет депутатам про подвиги некоторых их коллег
02.07.2020

Александр Стояногло придет в четверг на заседание парламента. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник президента Эрнест Варданян.  

По словам Варданяна, генпрокурор представит компрометирующую информацию о лидерах Pro Moldova Андриане Канду, Владимире Чеботаре и Сергее Сырбу.

Ранее в четверг Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам начала вместе с СИБ обыски в бывшем офисе Демократической партии на улице Армянской в Кишиневе. Обыски связаны с расследованием одного из дел, касающихся банковского мошенничества.

Подготовил Михаил Генчу


 
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