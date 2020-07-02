2 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Реакция СИБ на слухи о причастности ведомства к задержанию и высылке из страны Штефана Гацкана
02.07.2020

Служба информации и безопасности отрицает причастность представителей учреждения к задержанию Штефана Гацкана. Реакция последовала после заявлений мэра Бельц Ренато Усатого о том, что Гацкан якобы покинул Молдову,  а помогли ему в этом сотрудники СИБ.

«В связи с появившимися в общественном пространстве заявлениями о причастности Службы информации и безопасности к предполагаемым задержаниям и транспортировке Штефана Гацкана. Ведомство категорически отрицает и отвергает данные интерпретации в свой адрес. Мы осуждаем любую попытку очернить имидж и авторитет учреждения», - говорится в пресс-релизе СИБ.

Напомним, накануне в одной из передач на телеканале Jurnal Tv Ренато Усатый заявил, что в операции по пересечению границы Штефаном Гацканом принимали участие представители службы государственной охраны и СИБ.


 
Количество просмотров:
202
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.