Реакция СИБ на слухи о причастности ведомства к задержанию и высылке из страны Штефана Гацкана

Служба информации и безопасности отрицает причастность представителей учреждения к задержанию Штефана Гацкана. Реакция последовала после заявлений мэра Бельц Ренато Усатого о том, что Гацкан якобы покинул Молдову, а помогли ему в этом сотрудники СИБ.

«В связи с появившимися в общественном пространстве заявлениями о причастности Службы информации и безопасности к предполагаемым задержаниям и транспортировке Штефана Гацкана. Ведомство категорически отрицает и отвергает данные интерпретации в свой адрес. Мы осуждаем любую попытку очернить имидж и авторитет учреждения», - говорится в пресс-релизе СИБ.

Напомним, накануне в одной из передач на телеканале Jurnal Tv Ренато Усатый заявил, что в операции по пересечению границы Штефаном Гацканом принимали участие представители службы государственной охраны и СИБ.