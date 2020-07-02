2 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Депутаты от группы «Pro Moldova» объявили, что бойкотируют сегодняшнее заседание парламента
02.07.2020

Депутаты от парламентской группы «Pro Moldova» объявили на брифинге для прессы, что они бойкотируют сегодняшнее заседание парламента. Они также потребовали, чтобы парламентская комиссия расследовала дело Штефана Гацкана.

«Мы считаем, что произошедшее вчера свидетельствует том, чего мы достигли в Республике Молдова, когда жизнь человека ничего не стоит. Мы, «Pro Moldova» требуем на пленарном заседании расследовать это дело, создав парламентскую комиссию по расследованию», — заявил лидер «Pro Moldova» Андриан Канду.

«Если мы расследуем то, что произошло вчера, будет много вещей, начиная с видеоизображений из парламента и из здания Администрации президента, если будет расследовано поведение социалистов и особенно то, где сегодня находится Гакцан, кто его сопровождает и особенно контролирует», — добавил Канду.

Лидер «Pro Moldova» также сообщил, что европейские институты будут уведомлены.

«Информация будет направлена в Совет Европы, в ЕС, ОБСЕ, чтобы все международное сообщество могло вместе расследовать это дело», — сказал Андриан Канду.

@Telegram VM


 
Количество просмотров:
98
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.