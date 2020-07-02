Депутаты от группы «Pro Moldova» объявили, что бойкотируют сегодняшнее заседание парламента

Депутаты от парламентской группы «Pro Moldova» объявили на брифинге для прессы, что они бойкотируют сегодняшнее заседание парламента. Они также потребовали, чтобы парламентская комиссия расследовала дело Штефана Гацкана.

«Мы считаем, что произошедшее вчера свидетельствует том, чего мы достигли в Республике Молдова, когда жизнь человека ничего не стоит. Мы, «Pro Moldova» требуем на пленарном заседании расследовать это дело, создав парламентскую комиссию по расследованию», — заявил лидер «Pro Moldova» Андриан Канду.

«Если мы расследуем то, что произошло вчера, будет много вещей, начиная с видеоизображений из парламента и из здания Администрации президента, если будет расследовано поведение социалистов и особенно то, где сегодня находится Гакцан, кто его сопровождает и особенно контролирует», — добавил Канду.

Лидер «Pro Moldova» также сообщил, что европейские институты будут уведомлены.

«Информация будет направлена в Совет Европы, в ЕС, ОБСЕ, чтобы все международное сообщество могло вместе расследовать это дело», — сказал Андриан Канду.

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