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Лидер молдавской оппозиции Санду заявила, что жуликами Шором и Канду никаких коалиций не будет
02.07.2020

Майя Григорьевна настаивает на досрочных выборах и требует снятия иммунитета с коррумпированных депутатов.

Майя Санду в недавнем интервью «Свободной Европе» четко обозначила 3 мысли:

1. Парламент дискредитирован. Нужны досрочные выборы.

2. Никаких коалиций с партиями Плахотнюка: Про Молдова и Шор.

3. ПДС поддержит снятие иммунитета с коррумпированных депутатов.

Что в остатке?

1. Плахотнюк потратил на ветер 20 млн $. Большинства с его ОПГ никто создавать не собирается.

2. Андрей Нэстасе сильно дискредитировался заигрыванием с Канду. Просто разбазарил имидж борца с олигархами. Теперь на правом фланге только Санду борец, «принципиальный политик».

3. Попытки Нэстасе поломать Санду через румын - провалились.

4. В случае досрочных выборов партии Плахотнюка и Нэстасе скорее всего не пройдут в парламент. Это очистит систему.

5. Консервы Плахотнюка внутри ПДС давят на Санду. Но у нее появится шанс очиститься от них.

БОГДАН ЦЫРДЯ


 
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