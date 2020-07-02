Лидер молдавской оппозиции Санду заявила, что жуликами Шором и Канду никаких коалиций не будет

Майя Григорьевна настаивает на досрочных выборах и требует снятия иммунитета с коррумпированных депутатов.

Майя Санду в недавнем интервью «Свободной Европе» четко обозначила 3 мысли:

1. Парламент дискредитирован. Нужны досрочные выборы.

2. Никаких коалиций с партиями Плахотнюка: Про Молдова и Шор.

3. ПДС поддержит снятие иммунитета с коррумпированных депутатов.

Что в остатке?

1. Плахотнюк потратил на ветер 20 млн $. Большинства с его ОПГ никто создавать не собирается.

2. Андрей Нэстасе сильно дискредитировался заигрыванием с Канду. Просто разбазарил имидж борца с олигархами. Теперь на правом фланге только Санду борец, «принципиальный политик».

3. Попытки Нэстасе поломать Санду через румын - провалились.

4. В случае досрочных выборов партии Плахотнюка и Нэстасе скорее всего не пройдут в парламент. Это очистит систему.

5. Консервы Плахотнюка внутри ПДС давят на Санду. Но у нее появится шанс очиститься от них.

БОГДАН ЦЫРДЯ