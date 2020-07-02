Кику - на выпады Санду: "В Молдове умирают люди, а не электорат"

И кому плохо от того, что зарплаты медикам в республике повышают на 30 процентов, спрашивает премьер-министр "политика и человека" Майю Санду. Премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал выпады Майи Санду в отношении действий правительства.

"Майя Санду. Человек и политик... В этой стране живут люди, а не электорат, - написал на своей странице в Facebook Ион Кику. - Вам не нравится предвыборный рост зарплат на 30 % для 47 тысяч медработников, которые в настоящее время отдают жизни за спасение людей?

Вам не нравится предвыборное выделение помощи по 700 леев для 659 тысяч нуждающихся?

Вам не нравится предвыборная помощь в 100 млн. леев для фермеров и 50 млн. для малого бизнеса?

Или, Майя Санду, политик, вы думаете, что своей прихотью (ставшую уже поговоркой) можно отменить Конституцию РМ, которая дает право правительству брать на себя ответственность? По вашей прихоти получается, что только правительство во главе с вами может пользоваться этим правом на несение ответственности, как вы это сделали в ноябре 2019? Политик, люди умирают в стране. Не электорат. Люди.

Избиратель, политик проигрывает, потому что связался с "царьком", который был твоим коллегой по правительству, когда были украдены 14 млрд леев через... взятие на себя ответственности. Вы были специалистом Всемирного банка - вы действительно были настолько ограничены, чтобы не понять, что правительство, в котором вы работаете, ворует миллиарды у людей?

Майя Санду, человек и политик, тут живут люди, а не электорат".

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ