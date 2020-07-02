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Политика
Богдан Цырдя: Pro Moldova перешла к топорным фейкам
02.07.2020

Ложь границ не имеет. Чем наглее ложь, тем охотнее в нее верят - этот странный, но верный принцип уже давно известен людям. Им и пользуется сегодняшняя оппозиция, которая беззастенчиво врет и перевирает даже очевидные факты, полагая, что людям можно легко заморочить голову.

Об этом рассуждает депутат-социалист Богдан Цырдя, который уточнил, что ни о каком повышении зарплат депутатам сейчас и речи нет:

- Портал партии ПРОдам Молдову бросил очередной фейк, чтобы оправдать бойкот парламента.

Якобы правительство пыталось повысить зарплаты депутатам через процедуру взятия ответственности, в обход парламента.

Так вот, это лютая ложь, чтобы запутать граждан, скрыть намерение заблокировать расследование миллиарда и заморозить уголовное расследование на членов этой ОПГ.

Проект правительства предусматривает повышение зарплат медикам на 30% с сентября, а не депутатам. Вот и все, - написал Цырдя в своем телеграм-канале, оставив ссылку на фейк:


 
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