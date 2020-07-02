2 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
«Железная дорога Молдовы» обзавелась 12 новыми дизельными локомотивами
02.07.2020

12 дизельных локомотивов приобретены для ГП «Железная дорога Молдовы» при финансировании ЕБРР, ЕИБ и ЕС.

Новые локомотивы находятся на пути в Молдову и прибудут в Кишинев в первой половине июля. Об этом сообщил Европейский банк реконструкции и развития. Локомотивы для Молдовы произведены на заводе компании General Electric в Казахстане.

Тендер на закупку дизельных локомотивов для «ЖДМ» был проведен в 2018 году в соответствии со стандартами ЕБРР. Победителем стала компания General Electric Transportation из США. Стоимость контракта на поставку 12 новых магистральных локомотивов составляет 45 млн евро. Эти средства «ЖДМ» предоставляют в кредит ЕБРР и ЕИБ. Контракт, кроме самих тепловозов, включает в себя также поставку запасных частей к этим локомотивам и их сервисное обслуживание. 

Покупка локомотивов является частью проекта реструктуризации и реорганизации ГП «ЖДМ», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом. Общая стоимость проекта составляет 110 млн евро, из которых 5 млн евро предлагаются в виде гранта от Инвестиционного фонда соседства (NIF) Евросоюза.

С помощью проекта закупки локомотивов и реструктуризации железнодорожной инфраструктуры власти Молдовы намерены создать эффективную систему железнодорожного транспорта, которая будет отвечать потребностям граждан, а также облегчит торговлю на внутреннем и внешнем рынках и международный транзит товаров железнодорожным путем.

Поддержка железнодорожного сектора Молдовы позволит повысить безопасность пассажиров и скорость поездов, сократить эксплуатационные расходы и затраты на инфраструктуру, что приведет к улучшению финансового положения национальной железнодорожной компании Молдовы, сообщает InfoMarket.


 
Количество просмотров:
70
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.