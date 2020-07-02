«Железная дорога Молдовы» обзавелась 12 новыми дизельными локомотивами

12 дизельных локомотивов приобретены для ГП «Железная дорога Молдовы» при финансировании ЕБРР, ЕИБ и ЕС.

Новые локомотивы находятся на пути в Молдову и прибудут в Кишинев в первой половине июля. Об этом сообщил Европейский банк реконструкции и развития. Локомотивы для Молдовы произведены на заводе компании General Electric в Казахстане.

Тендер на закупку дизельных локомотивов для «ЖДМ» был проведен в 2018 году в соответствии со стандартами ЕБРР. Победителем стала компания General Electric Transportation из США. Стоимость контракта на поставку 12 новых магистральных локомотивов составляет 45 млн евро. Эти средства «ЖДМ» предоставляют в кредит ЕБРР и ЕИБ. Контракт, кроме самих тепловозов, включает в себя также поставку запасных частей к этим локомотивам и их сервисное обслуживание.

Покупка локомотивов является частью проекта реструктуризации и реорганизации ГП «ЖДМ», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом. Общая стоимость проекта составляет 110 млн евро, из которых 5 млн евро предлагаются в виде гранта от Инвестиционного фонда соседства (NIF) Евросоюза.

С помощью проекта закупки локомотивов и реструктуризации железнодорожной инфраструктуры власти Молдовы намерены создать эффективную систему железнодорожного транспорта, которая будет отвечать потребностям граждан, а также облегчит торговлю на внутреннем и внешнем рынках и международный транзит товаров железнодорожным путем.

Поддержка железнодорожного сектора Молдовы позволит повысить безопасность пассажиров и скорость поездов, сократить эксплуатационные расходы и затраты на инфраструктуру, что приведет к улучшению финансового положения национальной железнодорожной компании Молдовы, сообщает InfoMarket.