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Здоровье
В Молдове зарегистрировано 252 новых случая COVID-19
02.07.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 2 июля, за последние 24 часа в Молдове было обработано 1859 тестов, из них 1398 первичные и 461 – повторные. В результате подтвердились 252 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 17150 человек. 

Четыре случая были импортированы из Италии, Великобритании, России и Румынии. Остальные 248 случаев заражения – результат местной передачи.

По числу инфицированных на первом месте по-прежнему остается Кишинев – 89 случаев, в Бельцах и Комрате по 15 инфицированных.


 
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