Государственные больницы возвращаются к плановым операциям

В больницах Молдовы возобновили запись пациентов на плановые операции.

С 1 июля в государственных больницах Молдовы возобновили запись пациентов на плановые операции. Сообщение об этом опубликовало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что будет сохранен ранее установленный механизм, который предусматривает выдачу направления на проведение хирургического вмешательства семейным врачом. Операции, которые осуществляются в порядке очереди, будут возобновлены в соответствии с ранее составленными списками.

Госпитализация и хирургические вмешательства будут проводиться с соблюдением всех мер защиты от коронавирусной инфекции.

Подготовил Михаил Генчу