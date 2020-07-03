Государственные больницы возвращаются к плановым операциям

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Общество
В больницах Молдовы возобновили запись пациентов на плановые операции.
С 1 июля в государственных больницах Молдовы возобновили запись пациентов на плановые операции. Сообщение об этом опубликовало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что будет сохранен ранее установленный механизм, который предусматривает выдачу направления на проведение хирургического вмешательства семейным врачом. Операции, которые осуществляются в порядке очереди, будут возобновлены в соответствии с ранее составленными списками.
Госпитализация и хирургические вмешательства будут проводиться с соблюдением всех мер защиты от коронавирусной инфекции.
Подготовил Михаил Генчу
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